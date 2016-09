Viele Tote bei Gefechten mit PKK in der Türkei

Istanbul . Nach Gefechten im Süden und Osten der Türkei mit mindestens 15 toten Soldaten ist die Luftwaffe dort Angriffe gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geflogen. Mehrere PKK-Kämpfer seien bei den Luftangriffen in der Nacht zu Sonntag getötet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Darunter sei ein regionaler Anführer der Kurden-Miliz. Insgesamt habe die Luftwaffe zehn Ziele in der osttürkischen Provinz Van und in der südosttürkischen Provinz Hakkari bombardiert.

In Van waren zuvor bei Zusammenstößen am Berg Tendürek acht Soldaten getötet und ebensoviele verletzt worden, wie der Provinzgouverneur mitteilte. Anadolu berichtete, 13 PKK-Kämpfer seien dort gefangen genommen worden. In Hakkari wurden nach Angaben des dortigen Provinzgouverneurs sieben Soldaten getötet und 20 weitere verletzt.

Anadolu berichtete bereits vor den nächtlichen Luftschlägen unter Berufung auf abgehörten PKK-Funkverkehr, mehr als 100 PKK-Kämpfer seien bei den Gefechten in Hakkari "neutralisiert" worden. Eine Bestätigung der PKK dafür gab es nicht. Mit "neutralisiert" meinen die türkischen Behörden "kampfunfähig machen", was meist töten bedeutet, aber auch verletzen oder gefangennehmen heißen kann.

dpa