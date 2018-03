Vier Alternativen für Deutschland, eine Opposition

Berlin. Opposition – das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „sich entgegenstellen“. Die Oppositionsfraktionen im Bundestag sind jene Fraktionen, die nicht der Regierungsmehrheit angehören. Sie bringen sich gegen die Regierung in Stellung. So weit, so klar – so unvollständig.

Denn die neue Zusammenstellung des Bundestages bringt nicht bloß zwei Lager mit sich, die an der Macht und deren Kritiker. Die Bundestagswahl und der Ausgang der Regierungsbildung haben nun vier Fraktionen in die Opposition versetzt, die sich nicht nur gegen die Große Koalition in Stellung bringen, sondern in bisher beispielloser Schärfe auch gegeneinander. Mitunter werden die Abgrenzungsbemühungen innerhalb der Opposition heftiger ausfallen als jene zwischen AfD, Linken, FDP oder Grünen auf der einen und der Regierung auf der anderen Seite. Das jedenfalls verheißt der Verlauf der Debatte nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel.

Die größte Oppositionspartei – und doch am Rande: AfD-Chef Alexander Gauland will seine Partei mit betont traditionsbewusstem Auftreten als einzig wahre konservative Kraft positionieren. Quelle: dpa

Für einen Oppositionsführer ist es das Privileg schlechthin: Als Erster nach der Regierungserklärung der Kanzlerin zu sprechen und so den Ton für die Generalaussprache zu setzen. Als größter unter den Oppositionsfraktionen fällt dieses Recht jetzt der AfD zu. Just mit diesem Szenario hatte die SPD nach der Bundestagswahl ihren Verzicht aufs Regieren begründet und für sich die Rolle des Oppositionsführers reklamiert. Es kam anders. Entsprechend matt war der Blick manch eines Sozialdemokraten, als er den AfD-Fraktionschef Alexander Gauland ans Rednerpult schreiten sah.

„Deutschland, das sind wir alle“ – die letzten Worte aus Merkels Regierungserklärung waren kaum verklungen, als Gauland das Wort ergriff. Wer in diesem Moment erwartet hat, Gauland würde den Satz Merkels als Steilvorlage für Tiraden gegen die Einwanderungsgesellschaft nutzen, sah sich schnell widerlegt. Lieber äußerte Gauland seine Enttäuschung darüber, dass Merkel nicht „ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Tiefgang“ geboten habe, wie dereinst Winston Churchill. Es war nicht die einzige historische Referenz in der Rede des AfD-Chefs: Auch Otto von Bismarck wurde zitiert, als Kronzeuge gegen eine proeuropäische Politik.

Die Regierung mit ihren eigenen Widersprüchen zu konfrontieren – das ist ein grundlegendes Instrument von Oppositionsarbeit, und die AfD bedient sich dessen besonders gern. Gauland hält Bundesinnenminister Horst Seehofer seine einstige Forderung nach einer Obergrenze sowie seine Aussage, wonach hierzulande „eine Herrschaft des Unrechts“ zu beobachten sei, vor, um ihm sogleich selbst „Rechtsbruch“ vorzuwerfen. Seine Co-Fraktionschefin Alice Weidel wirft Merkel ein grün-rotes Regierungsprogramm vor und fragt mit gespielter Sorge: „Was ist nur aus der CDU geworden?“ Die AfD gibt sich als die einzig wahre konservative Kraft im Parlament.

FDP-Chef Christian Lindner wittert eine Nische rechts der Union: Mit Kritik an deren EU-Politik will sich die FDP als nationalliberale Kraft profilieren – mit Sicherheitsabstand zur AfD. Quelle: dpa

Um dieses Image kämpft sie jedoch nicht allein. Auch die FDP wittert rechts von der Union Wählerpotenzial. Die Kritik von Parteichef Christian Lindner an Seehofer wegen dessen Eintritt in die Regierung trotz nicht beschlossener Obergrenze hat Ähnlichkeit mit jener Gaulands. Vor allem aber dient die Währungs- und Europapolitik Lindner als Vehikel, die FDP als nationalliberale Partei zu profilieren. „Der Weg von Wolfgang Schäuble wird absehbar verlassen“, sagte Lindner nur wenige Meter vom bisherigen Bundesfinanzminister und jetzigen Bundestagspräsidenten entfernt – und warnte vor einem Koalitionsvertrag, der Europa als „Transferunion“ begreife. Als Abgrenzungsmarkierung zur AfD dient der FDP stets ihre auch gestern wieder vorgebrachte Forderung nach einem „modernen“ Einwanderungsrecht.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch versucht, das sozialpolitische Profil seiner Partei nicht nur in Abgrenzung zur SPD zu schärfen – ein Gutteil der Linken-Klientel wählt jetzt AfD. Quelle: dpa

Die Linkspartei arbeitete sich derweil an dem in ihren Augen mangelhaften sozialpolitischen Profil des Regierungsvertrags ab. Wie schon in der vergangenen Legislaturperiode muss da vor allem die SPD als Zielscheibe herhalten. Fraktionschef Dietmar Bartsch warf den Sozialdemokraten gestern „Selbstbedienungsmentalität“ vor. „Jeder in der SPD hat einen Posten gekriegt – mit Ausnahme von Sigmar Gabriel und Martin Schulz.“ Doch die offensive Selbstdarstellung als Streiter der Mittellosen dient auch als Abgrenzung zur AfD, der zuletzt viele Menschen in prekärer Lebenslage ihre Stimme gaben.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ermahnt die Große Koalition, das Streiten zu lassen. Die Grünen rufen zum Zusammenhalt der „demokratischen Fraktionen“ auf – auch gegen die AfD. Quelle: dpa

Die Grünen werden es als kleinste Oppositionsfraktion besonders schwer haben, durchzudringen: Sie kommen als Letzte zu Wort, wenn oft schon alles gesagt ist, und dann auch nur kurz. Anton Hofreiter zeigte gestern, wie die Partei damit umzugehen gedenkt: Sie setzt auf Improvisation und konstruktive Regierungskritik. Hofreiter nahm auf die Rede Gaulands Bezug und erinnerte daran, dass im Gegensatz zu Bismarcks Zeiten Deutschland heute nicht im Krieg mit Frankreich steht. Er konterte das Grünen-Bashing Lindners – und ermahnte die GroKo-Partner, nett zueinander zu sein. Sie sollten aufhören mit dem „Wettbewerb gegen sich selbst“. Die Unsicherheit muss groß sein, wenn eine Oppositionspartei um den Zusammenhalt der Regierung fürchtet.

Von Marina Kormbaki