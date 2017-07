Berlin. Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe (CDU) warnt davor, dass die Nato in der Auseinandersetzung mit der Türkei Schaden nehmen könnte. „Zuverlässigkeit gegenüber dem Bündnis muss absoluten Vorrang haben“, sagte Rühe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die gemeinsamen AWACS-Aufklärungsflüge, die vom Nato-Stützpunkt in Konya aus im Anti-Terrorkampf gegen den Islamischen Staat von der Bundeswehr geflogen werden. „Es wäre ein fataler Triumph für Erdogan, wenn die Bundeswehr in dieser Situation den Verband verlassen würde“.

Rühe mahnte, dass ein multinationales Bündnis wie die Nato „nicht geschwächt“ werden dürfe. „Die Türkei sollte man für Fehlverhalten eher auf europäischer Ebene attackieren“, forderte der CDU-Politiker. Rühe forderte zugleich Nato-Generalsekretär Stoltenberg auf, „mehr Ellenbogen“ zu zeigen. „Die Nato muss deutlicher gegenüber der Türkei auftreten“, sagte Rühe

Von RND