Die Zukunft des Segelschulschiffs "Gorch Fock" soll sich nach einem Medienbericht in der kommenden Woche klären. Hintergrund seien offenbar die deutlich gestiegenen Kosten für Reparaturen an dem knapp 60 Jahren alten Schiff, heißt es auf der Homepage des NDR. Nach Informationen des Senders NDR 1 Welle Nord prüfen Verteidigungsministerium und Marine, ob die "Gorch Fock" weiter in einer Werft repariert oder außer Dienst gestellt wird.

Seit Dezember 2015 wird das Ausbildungsschiff der Deutschen Marine bei einer Werft im niedersächsischen Elsfleth bei Bremen überarbeitet. Immer wieder traten neue Schäden auf. Geplante Reisen fielen aus und auch bei der Ausbildung neuer Offiziersanwärter bereitete der lange Ausfall Probleme. Vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und vom Verteidigungsministerium waren am Dienstagmorgen zunächst keine Stellungnahmen zu bekommen.

Bund der Steuerzahler gegen Reparatur

Anfang Oktober hatte der Bund der Steuerzahler erklärt, er halte die Reparaturen des Marine-Segelschulschiffs für Geldverschwendung. Ein Neubau wäre günstiger, hieß es im damals vorgestellten Schwarzbuch 2016/17. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums habe gesagt, Anfang 2016 sei ein Reparaturbedarf von 9,6 Millionen Euro anberaumt worden, berichtete der NDR. Nach Feststellung weiterer Schäden liege er nach Angaben des Ministeriums inzwischen bei etwa 35 Millionen Euro. Mitte Oktober sei entschieden worden, weitere Arbeiten vorerst zu stoppen.

dpa