Wagenknecht – Wachstum kommt nicht an

Berlin. „Das Wirtschaftswachstum überrascht zwar positiv. Aber was bringt das, wenn der höhere Wohlstand bei so vielen Menschen nicht ankommt?“, erklärte Wagenknecht gegenüber den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Über die Verteilung des Bruttoinlandproduktes entscheide die Politik, und die habe seit Jahren die Weichen in die falsche Richtung gestellt. „Rentenkürzungen erzeugen Altersarmut, Flexibilisierungen des Arbeitsmarktes und Hartz-IV drücken die Löhne. Und die wenigen Superreichen kommen in den Genuss legaler Steuerparadiese. Deshalb: Deutschland braucht kein Jamaika, sondern eine soziale Wende“, sagte die Linken-Politikerin.

