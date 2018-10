Am Sonntag, den 28. Oktober 2018, findet die Landtagswahl in Hessen statt. Der gesamte Wahlabend wird von zahlreichen TV-Sendern sowie Livestreams übertragen und in verschiedenen Sendungen aufgearbeitet. Wir stellen Ihnen einen Überblick aller TV-Übertragungen und Livestreams zur Landtagswahl in Hessen zur Verfügung.