Am 29. Dezember 2015 stieg Otto Warmbier am Flughafen von Peking in eine Maschine, die ihn nach Nordkorea bringen sollte. Der amerikanische Student hatte eine Tour gebucht, er war Teil einer Gruppe. Fünf Tage verbrachte er in dem abgeschotteten Land, dann wollte er zurück nach China reisen. Es sollte anders kommen. Das nordkoreanische Regime hielt ihn fest. 17 Monate später ist der 22-Jährige tot.