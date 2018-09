Das Handy als Mobbingwerkzeug – geht es nach dem Deutschen Lehrerverband sollen Mobilgeräte auf Pausenhöfen und in Klassenzimmern für Schüler bis 14 Jahre verboten werden. Vorrangig will man mit dem Verbot das Mobbing-Problem unter Kontrolle bringen. In Frankreich wurde bereits ein erweitertes Handyverbot eingeführt.