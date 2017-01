Brüssel. Transparency International stellt am Dienstag (10.30 Uhr) in Brüssel einen Bericht zum Wechsel von EU-Politikern in die Wirtschaft vor.

Die Organisation hat die Karrieren von insgesamt 485 früheren Abgeordneten des Europaparlaments und von 27 EU-Kommissaren untersucht. Zuletzt hatte der Wechsel von Ex-Kommissionschef José Manuel Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs für Aufsehen gesorgt.

Die Autoren des Berichts vergleichen die Lobbyismus-Auflagen der EU mit den relativ scharfen Regelungen in Kanada und Frankreich.

Von dpa/RND/zys