Wie geht es mit Mugabe weiter?

Harare/Bonn. Präsident Robert Mugabes (93) potenzieller Nachfolger Emmerson Mnangagwa hat den sofortigen Rücktritt des greisen Staatschefs gefordert. Zuvor wurde Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF als zukünftiger Präsident gewählt. Das Militär hatte in Simbabwe, nach einem Putsch vergangene Woche, die Macht übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt. Die Militärführung drängt ihn seitdem zum Rücktritt. Die Zanu-PF wählte ihn am Sonntag als Vorsitzenden ab und schloss ihn aus der Partei aus. Mnanagagwa genießt die Unterstützung des Militärs, aber noch hat der 93-Jährige Amtsinhaber nicht auf die Forderungen reagiert. „Der Wille des Volkes wird sich definitiv gegen den einer Person durchsetzen“, so Mnangagwa. Der gilt allerdings als scharfer Herrscher, der vorher als Vollstrecker der Regierung Mugabe gearbeitet hat.

Im Parlament wollten die Abgeordneten der Zanu-PF am Dienstag ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mugabe einleiten. Einer der Gründe dafür war, so Mnanagagwa, dass der Präsident, nachdem er ihn seines Amtes enthoben hatte, seiner Frau dessen Vollmachten erteilt hat. Das Verfahren könne innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen werden, so ein Abgeordneter. Andere Experten warnten indes, es könnte deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Noch ist das Verfahren allerdings nicht offiziell eingeleitet.

Jürgen Langen, der frühere Leiter des Simbabwe-Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn, sagte derweil, dass das Ende der Mugabe-Ära eine Chance für das Land sein könne: „Eine Regierung gegen die Bevölkerung und gegen die Armee kann es nicht mehr geben.“ Er ergänzt: „Jetzt ist es höchste Zeit, Simbabwe vor dem völligen Zerfall zu retten.“ Die Jugend wandere beispielsweise wegen der extrem hohen Arbeitslosigkeit trotz guter Ausbildung ab. Der Experte schätzt aber auch, dass die Opposition nun stärker einbezogen wird. Dazu muss Mugabe allerdings erst abtreten.

Von dpa/RND/hee