Jamaika gescheitert – SPD-Spitze will Neuwahlen

Die Parteiführung der SPD will nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen Neuwahlen herbeiführen. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für den Parteivorstand am Montag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger die Lage neu bewerten können“, schreibt die SPD in der Vorlage, „Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht“. Für die nun anstehenden Beratungen bestehe genügend Zeit. Die SPD betonte in der Vorlage: „Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung.“

AfD würde Minderheitsregierung ablehnen

Die Alternative für Deutschland (AfD) will auch nach möglichen Neuwahlen in der Opposition bleiben. „Wir stehen frühestens 2021 für Gespräche über eine Regierungsbeteiligung bereit“, sagte Parteichef Jörg Meuthen dem RND. Wir wollen jetzt eine stabile Opposition bleiben“, sagte der Parteichef weiter. Lesen Sie hier weiter.

Internationale Pressestimmen – „Ungewohntes, instabiles Deutschland“

Weltweit – vor allem aber europaweit – wurde auf die Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition in Berlin geschaut. Nun sind die Gespräche gescheitert. Die internationale Presse reagiert mit Sorge auf den Abbruch. Lesen Sie hier weiter.

Oh, wie schön war Jamaika

Von der Palme zum Inselsturm: Wie sich die lange Stagnation bis zum Scheitern der schwarz-gelb-grünen Koalitionsverhandlungen in den Metaphern widerspiegelte. Lesen Sie hier weiter.

Euro nach Jamaika-Aus unter Druck

Das Aus für die Jamaika-Sondierungsgespräche über eine neue Regierung in Deutschland hat den Euro am Montag unter Druck gesetzt. Lesen Sie hier weiter.

Zeit für einen Neuanfang

Das Scheitern der Jamaika-Sondierung bietet auch eine Chance, kommentiert Dieter Wonka. Die schwarz-gelb-grüne Koalition hätte keine gute Regierung ergeben. Jetzt heißt es, die nächsten Fehler zu vermeiden. Lesen Sie hier weiter.

Gabriel steht bei Neuwahlen nicht zur Verfügung

Die internationale Gemeinschaft erwartet laut Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche möglichst schnell Klarheit über das weitere Vorgehen. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bekräftigt er, dass er keine herausragende Rolle bei Neuwahlen spielen werde. Lesen Sie hier weiter.



SPD will nicht in Regierung gehen

Paukenschlag in Berlin: Die FDP lässt die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen platzen. Die SPD will nicht als Ersatzregierungspartner einspringen. Zwei Monate nach der Bundestagswahl herrscht Ratlosigkeit. Wie geht es jetzt weiter? Lesen Sie hier weiter.

Das ist nach dem Jamaika-Aus jetzt möglich

Die FDP hat am späten Sonntagabend die Jamaika-Sondierungen abgebrochen. Diese Szenarien sind nun denkbar – wahrscheinlich ist aber nur eines. Lesen Sie hier weiter.

Was nun, Frau Merkel?

Die FDP lässt nach gut vier Wochen die Jamaika-Sondierungen platzen. Die ohnehin angeschlagene Kanzlerin steht mit leeren Händen da. In Zeiten von Krisen in Europa und weltweit ist das ein Problem. Lesen Sie hier weiter.

Katapultiert Lindner die FDP ins Aus?

Rache für die Niederlage der FDP bei der Bundestagswahl 2013? Parteichef Lindner wirft Angela Merkel bei den Jamaika-Gesprächen die Brocken vor die Füße. Das wird wohl nicht nur der Kanzlerin schaden. Lesen Sie hier weiter.

FDP lässt Jamaika-Sondierung platzen

Fast fünf Wochen wurde verhandelt – vergeblich. Nach Angaben der FDP sind die Sondierungen über eine Jamaika-Koalition gescheitert. Die Liberalen zogen sich in der Nacht aus den Verhandlungen zurück. Lesen Sie hier weiter.

