Wie helfen Sie den Armen, Herr Schulz?

Berlin. Demokratie lebt von einer lebendigen Gesprächskultur. Leidenschaftliche politische Debatten sind das Lebenselixier der Demokratie. Deshalb startet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Zusammenarbeit mit 28 Tageszeitungen im Wahljahr 2017 einen Beitrag zur Diskussionskultur, an dem Leserinnen und Leser aktiv teilhaben können. Die Spitzenkandidaten der Merkel-Herausforderer stellen sich vor der Bundestagswahl im September im großen Saal der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen der Leser.

Den Auftakt der Bundesleserkonferenz übernimmt SPD-Kandidat Martin Schulz. Heute, am 7. August, stellt er sich Fragen zu unterschiedlichen Themengebieten. Zum Beispiel: Wie wird der soziale Wohnungsbau gestaltet angesichts wachsender Städte? Wie kann man die Renten erhöhen? Was würden Sie als Bundeskanzler tun, um Staaten wie Polen und Ungarn zu mehr Mithilfe in der Flüchtlingspolitik zu zwingen? Wie stehen Sie zu Plänen für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wie helfen Sie den Armen?

Die Veranstaltung wird ab 16.30 Uhr live per Internetstream in voller Länge übertragen.

