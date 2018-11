Paris

Kanzlerin Angela Merkel warnt angesichts der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkrieges vor der Rückkehr des Nationalismus. Bei der Eröffnung des anschließenden Friedensforums sagte sie: „Wohin nationale Selbstherrlichkeit und militärische Überheblichkeit führen können hat der Erste Weltkrieg gezeigt“, wie zuerst die „Welt“ berichtete.

Sie sei angesichts der aktuellen Verhältnisse in Sorge, dass sich wieder ein „nationales Scheuklappendenken“ ausbreite und sprach sich deutlich für eine friedliche Lösung aller Konflikte auf der Welt aus, denn der Weltfrieden sei am Wanken. „Wir sehen doch, dass internationale Zusammenarbeit, friedlicher Interessenausgleich, ja selbst das europäische Friedensprojekt wieder in Frage gestellt werden.“

Angesichts der aktuell 222 Konflikte, die aktuell weltweit gewaltsam ausgetragen werden, wurde Merkel nochmals deutlicher: „Wir dürfen uns einfach mit den bewaffneten Konflikten nicht abfinden.“ Das betreffe vor allem die Konflikte im Jemen und In Syrien. „Ich glaube, die Welt muss handeln, um hier zu einem Waffenstillstand und humanitärer Versorgung zu kommen.“

Bereits der französische Präsident Emmanuel Macron hatte bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg einen ernsten Ton angeschlagen hatte und sich besorgt über die Zukunft Europas geäußert.

Von RND/lf