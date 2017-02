Berlin. Auf einem Foto des Amtssitzes Schloss Bellevue twitterte die Berliner SPD in Anspielung auf den gemeinsamen Kandidaten der schwarz-roten Koalition, Frank-Walter Steinmeier (SPD): „Wir freuen uns auf den neuen sozialdemokratischen Schlossherrn“. CDU-Generalsekretär Peter Tauber schrieb daraufhin am Samstag in dem Kurznachrichtendienst: „Lieber Herr Steinmeier, ich hoffe Sie sind ab Morgen der Präsident für alle Deutschen und nicht nur für @spdberlin“.

Wieder gelöscht: Der Post sei „ungeschickt“ und „unangebracht“ gewesen, entschuldigte sich die SPD-Berlin. Quelle: Twitter/Screenshot

Kritik kam nicht nur von der Union

CDU-Bundesvize Julia Klöckner twitterte: „Damit schadet die SPD dem Kandidaten und dem Amt. Wirklich unangebracht“. Andere Nutzer kommentierten, dass „Schlossherr“ nicht zu Sozialdemokraten passe. Zudem solle der Bundespräsident überparteilich sein, und die Wahl stehe ja erst noch bevor.

Der Landesverband der SPD entschuldigte sich daraufhin für den Tweet und stellte klar, dass Steinmeier das Amt überparteilich ausfüllen werde. „Wir freuen uns aber sehr, dass der von SPD vorgeschlagene Kandidat gute Chancen hat“, twitterten die Sozialdemokraten.

Von RND/dpa