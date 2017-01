Hannover . Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Garrelt Duin hat sich für Sigmar Gabriel als SPD-Kanzlerkandidaten ausgesprochen. „Gabriel ist der richtige, weil er ein absolutes Gespür dafür hat, wie die Alltagssorgen der Menschen aussehen. Er verliert sich nicht in theoretischen Diskussionen, sondern hat in all seinen politischen Ämtern gezeigt, wie und wo Probleme zu lösen sind“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und führte als Beispiel die Tengelmann-Krise an. Gabriels politisches Gespür für die Alltagsrealität und sein auf Lösungen ausgerichteter Pragmatismus bildeten eine „ideale Kombination“, für das, was man heute brauche.

Duin appellierte an seine Parteigenossen, sich nicht von aktuell schlechten Umfragewerten schocken zu lassen. „Da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Es wäre jedenfalls falsch, jetzt mit einem Kandidaten ins Rennen zu gehen, der in den aktuellen Umfragen blendend dasteht. Diese Erfahrung habe etwa das Beispiel Peer Steinbrücks gezeigt, der anfangs blendend in den Umfragen dastand.