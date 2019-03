Berlin/Hannover

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) will das Naturschutzgesetz ändern, um den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. „Wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen. Das will ich mit einer ‚Lex Wolf’ klarstellen“, sagte Schulze der „ Bild am Sonntag“. Konkret soll ein Wolf künftig bereits geschossen werden dürfen, wenn er „ernste landwirtschaftliche Schäden“ verursacht.

Bislang war von „erheblichem Schaden“ die Rede, der von den Gerichten erst bei einer Bedrohung der Existenz gesehen wurde. „Damit schaffe ich für die Schafshalter Rechtsklarheit und mache deutlich, dass auch Hobbyschäfer entschädigt werden können“, sagte Schulze.

Schulze will das Füttern von Wölfen verbieten

Die „Lex Wolf“ sehe außerdem ein Fütterungsverbot für Wölfe vor. Schulze: „Das geschieht momentan durch Menschen, die die Tiere interessant finden. So lockt man Wölfe aber in die Nähe von Wohngebieten. Und da gehören sie nicht hin.“ Die Änderung solle so schnell wie möglich umgesetzt werden. „Es fehlt nur noch die Zustimmung der CDU“, sagte Schulze.

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben die Landesumweltministerien kürzlich die Abschüsse je eines Wolfes genehmigt. Sie werden für mehrere Angriffe auf Weidetiere verantwortlich gemacht.

Von RND/epd