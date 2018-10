Hannover

Peter Tauber hat mit einem Tweet über Erwin Rommel die Debatte über die Rolle des Wehrmachtsgenerals befeuert. Schon am Sonntag schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete auf dem Kurznachrichtendienst: „Heute vor 74 Jahren starb Erwin Rommel, von den Nazis zum Selbstmord gezwungen.“

Unter seinem Tweet entwickelte sich schnell ein Streit darüber, wie sehr Rommel in die Verbrechen des Nazi-Regimes verstrickt war. Die Linken-Politikerin Petra Pau etwa schrieb: „Rommel war an Kriegsverbrechen beteiligt (vorsichtig gesagt).“ Eine Soldatin entgegnete sogleich, dass auch heute noch Kasernen nach Rommel benannt sind.

In der Tat ist Rommel eine umstrittene Person. Zum einen diente er Hitler und dem NS-Regime als General. In der Propaganda der Nazis spielten der „Wüstenfuchs“ und seine militärischen Erfolge etwa in Nordafrika eine große Rolle.

Wegen angeblicher Kontakte zu den Widerstandskämpfern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg geriet er aber in den Verdacht, Hitler stürzen zu wollen. Um einem Prozess zu entgehen, nahm sich Rommel das Leben. Rommels tatsächliche Einstellung zum Regime ist aber bis heute ungeklärt.

Undatierte Aufnahme des Generalfeldmarschalls Erwin Rommel. Quelle: dpa

Taubers Tweet fällt in eine Zeit, in der die Bundeswehr wie eh und je über die Rolle der Wehrmacht diskutiert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat in ihrem „Traditionserlass“ vorgegeben, dass die Wehrmacht als Ganzes nicht als Vorbild dienen dürfe. Auf einzelne Soldaten und Offiziere der Wehrmacht könne sich die Bundeswehr aber durchaus berufen.

Tauber, selbst Reserveoffizier, traut Rommel diese Rolle offenbar zu. Doch die Debatte darüber ist längst nicht zu Ende.

Von pach/RND