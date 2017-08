Washington. Am Montag hat US-Präsident Donald Trump den Kommunikationschef des Weißen Hauses gefeuert – bei Twitter hagelte es Hohn und Spott für Anthony Scaramucci. Doch er war nicht der Erste, der in den vergangenen sieben Monaten seinen Posten räumen musste. Wen Trump sonst noch aus dem Amt entlassen hat, und wer freiwillig das Handtuch geworfen hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Das Personalkarussell im Weißen Haus dreht sich weiter. Wen der US-Präsident Donald Trump vor Anthony Scaramucci bereits gefeuert, wer seinen Job freiwillig geschmissen hat, und wer noch gehen könnte, sehen Sie hier. Zur Bildergalerie

Von RND/are