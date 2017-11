Zwangspause für Twitter-Trump

Washington. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Twitter hat kurzzeitig den Account von US-Präsident Donald Trump (@realDonaldTrump) lahmgelegt. Eine Person aus der Kundenbetreuung habe den „menschlichen Fehler“ an ihrem letzten Arbeitstag verursacht, teilte der Internetkonzern am Donnerstag mit. Beim Abrufen des Profils war die Fehlermeldung aufgetaucht, die User-Seite „existiere nicht“. Trump selbst zeigte sich davon unbeeindruckt: Er setzte seine üblichen Tiraden über das Medium fort.

Der Account war insgesamt elf Minuten deaktiviert. Twitter erklärte, der Sache werde intern weiter nachgegangen. Der Präsident indes warf Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton am späten Donnerstagabend (Ortszeit) über sein favorisiertes soziales Netzwerk vor, zusammen mit der demokratischen Parteiorganisation Wahlkampfspenden zweckentfremdet zu haben.

Darüber hinaus lobte er die von den Republikanern vorgestellten Steuerpläne und kritisierte in Bezug auf eine Nachrichtensendung von Fox News, das FBI sei nicht mehr großartig - die Führung durch Ex-Direktor James Comey sei ein Desaster gewesen.

The @TuckerCarlson opening statement about our once cherished and great FBI was so sad to watch. James Comey's leadership was a disaster!