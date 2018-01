Zwei Realos an der Spitze

Hannover. Zeitenwende bei den Grünen. Die Umweltpartei hat erstmals in ihrer knapp 40-jährigen Geschichte ein Führungsduo aus dem realpolitischen Parteiflügel. Auf ihrem Parteitag in Hannover haben die Delegierten den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck und die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock zu ihren neuen Parteivorsitzenden gewählt.

Baerbock konnte sich mit 64,5 Prozent der angegebenen Stimmen klar gegen ihre Mitbewerberin, der niedersächsischen Fraktionschefin Anja Piel, durchsetzen. Piel kam auf 34,8 Prozent der Stimmen. Habeck, der ohne Gegenkandidaten antrat, wurde von 81,3 Prozent der rund 800 Delegierten gewählt.

Habeck warb in seiner Bewerbungsrede für mehr Selbstbewusstsein und Optimismus unter Grünen. „Macht kommt von machen, nicht von wollen“, rief er den Funktionsträgern der Grünen zu. Mit einem starken Fokus auf Gerechtigkeitsthemen konnte der 48-jährige Habeck auch einen Gutteil der Parteilinken von sich überzeugen. „Wir brauchen Umverteilung; eine härtere Besteuerung von Kapital und Vermögen“, forderte Habeck - und mahnte zugleich eine zeitgemäße linke Politik ein.

Baerbock überzeugte die Delegierten mit einer mitreißenden Rede, die reich an privaten Anekdoten war. So schilderte die 37-Jährige, die in Potsdam einen Flüchtlingshilfeverein gegründet hat, wie sie eines Nachts dank der telefonischen Unterstützung von Claudia Roth Flüchtlingskinder aus der Türkei zu ihren Eltern nach Brandenburg gelangen lassen konnte. „Wir verändern nicht nur Paragrafen, wir verändern das Leben von Menschen in diesem Land“, rief Baerbok unter großem Jubel in den Saal. Zugleich machte Baerbock deutlich, dass sie als Parteichefin gleichberechtigt neben Habeck auftreten werde.

Von Marina Kormbaki/RND