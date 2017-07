Zwei Tote nach Zwischenfall in israelischer Botschaft

Amman. An der israelischen Botschaft in Jordanien hat ein Sicherheitswachmann nach Angaben des israelischen Außenministeriums zwei Jordanier erschossen. Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntagabend in einem Wohngebäude, das von Botschaftsangestellten benutzt wurde. Zwei jordanische Arbeiter hätten das Gebäude betreten, um Möbel zu ersetzen, teilte das Ministerium mit. Einer von ihnen habe einen israelischen Wachmann mit einem Schraubenzieher angegriffen.

Israelischen Medienberichten zufolge eröffnete der Wachmann das Feuer und tötete den 17-jährigen Jordanier. Der jordanische Besitzer der Wohnung sei von Schüssen getroffen worden und später gestorben. Die Medien berichteten, Jordanien wolle eine Untersuchung vornehmen und habe israelische Botschaftsmitarbeiter daran gehindert, das Grundstück zu verlassen. Das israelische Ministerium teilte mit, gemäß internationalen Konventionen habe der Wachmann rechtliche Immunität.

Wegen des Aufstellens von Metalldetektoren an den Zugängen zu muslimischen Heiligtümern auf dem Jerusalemer Tempelberg gibt es derzeit schwere Spannungen nicht nur zwischen Palästinensern und Israelis. Jordanien ist Hüter der Muslimen heiligen Stätten in Jerusalem, und am Freitag hatten in Amman Tausende gegen Israel demonstriert. Bei Zusammenstößen in Jerusalem wurden am Freitag drei Palästinenser getötet und Dutzende verletzt

Von RND/ap