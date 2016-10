Oersdorf. Das Wohnhaus der Familie ist verlassen, vor der Tür haben Bürger Blumensträuße und Briefe mit Genesungswünschen abgelegt. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) habe mit dem Bürgermeister telefoniert und mit ihm über die hinterhältige Tat gesprochen, so die Vorsitzende der Oersdorfer Wählervereinigung, Ute Groemmes, der auch Joachim Kebschull angehört. Der Bürgermeister erhole sich jetzt und wolle erst in ein paar Tagen wieder nach Hause kommen, so Grommes zur Segeberger Zeitung.

Kebschull war gegen 19.30 Uhr am Donnerstag von einem Unbekannten an seinem Auto niedergeschlagen worden. Bereits seit Monaten erhalten er sowie das Amt Kisdorf schriftliche Drohungen, die sich gegen die früheren Pläne für die Unterbringung von Flüchtlingen richten. Das Thema ist allerdings bereits lange vom Tisch. Dennoch treffen ständig neue anonyme Drohbriefe ein. Der Fall hatte weit über den kleine Ort in der Nähe von Hamburg hinaus für Empörung gesorgt.

Von Nicole Scholmann