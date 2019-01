Goslar

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat in der Debatte um Dieselfahrverbote Respekt vor der Rechtsprechung eingefordert. „Was unabhängige Gerichte entscheiden, das muss gelten“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag beim Verkehrsgerichtstag in Goslar.

Die Exekutive müsse auch Urteile zu Fahrverboten umsetzen, die politisch nicht erwünscht seien, sagte Havliza bei der offiziellen Eröffnung des 57. Verkehrsgerichtstages. „Das Staatsgefüge geriete ins Wanken, wenn man sich über Urteile hinwegsetzen würde“, sagte die frühere Richterin.

An Recht orientieren, nicht an Meinung

Dass sich der Verkehrsgerichtstag mit Dieselfahrverbot befassen müsse, liege im übrigen an Volkswagen und anderen Autoherstellern, sagte Havliza. Sie wies darauf hin, dass Niedersachsens CDU Fahrverbote als schädlich für die Wirtschaft ansehe. Die Justiz orientiere sich aber nicht an Meinungen, sondern ausschließlich am Recht.

Beim Verkehrsgerichtstag wollen rund 2000 Experten bis Freitag außer über Dieselfahrverbote unter anderem auch über den neuen Punktekatalog für Verkehrssünder, strafrechtliche Folgen des automatisierten Fahrens sowie Lkw- und Busunfälle diskutieren.

Von RND/dpa