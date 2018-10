Vor fünf Jahren erreichte die CSU bei der Landtagswahl einmal mehr die absolute Mehrheit, auf Rang zwei folgten die Sozialdemokraten. In diesem Jahr scheint aber alles anders zu werden. So sahen Umfragen im Vorfeld vor allem die Grünen als starke Kraft hinter der CSU. Und erstmals könnte auch die AfD in den bayerischen Landtag einziehen. Wie stark die Partei dabei abschneidet, dürfte eines der Themen des Wahlabends sein. Und was passiert mit der SPD?

In dieser Grafik können Sie sehen, welche Gewinne oder Verluste die größten Parteien bei der Landtagswahl in Bayern eingefahren haben. Ab 18 Uhr am Wahlabend können Sie dies auf Grundlage der jeweils aktuellen Prognosen und Hochrechnungen mitverfolgen.