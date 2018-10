Nach der Landtagswahl in Bayern könnten deutlich mehr Abgeordnete ins Parlament einziehen als Sitze vorgesehen sind. Denn es werden einige Überhang- und Ausgleichmandate erwartet. Insgesamt treten 1923 Kandidaten zur Wahl an, allein 1030 davon für eines der 91 Direktmandate.

Maßgeblich für die Frage, welche Partei wie viele Sitze bekommt, ist die Gesamtzahl der Erst- und Zweitstimmen, welche diese in den Wahlkreisen erhalten haben.

Spannend zudem: Wie viele Parteien schaffen am Ende den Sprung in den Landtag. Denn in Bayern gilt die Fünf-Prozent-Hürde. Das bedeutet: Wer zum Beispiel nur drei Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen kann, darf nicht ins Parlament einziehen.

Unsere Grafik zeigt am Wahlabend ab 18 Uhr die Sitzverteilung im bayerischen Landtag nach den aktuellen Prognosen und Hochrechnungen.