Hannover. Nach heftigen Querelen innerhalb der niedersächsisischen AfD hat der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander Gauland die Mitglieder zur Einigkeit aufgerufen. Bei der Versammlung zur Listenaufstellung für die Bundestagswahl am Sonnabend in Hannover stellte sich Gauland hinter den umstrittenen Landesvorsitzenden Paul Hampel. „Er kann die Leute mitreißen, das ist seine große Fähigkeit. Und ich kann Ihnen nur zu diesem Vorsitzenden gratulieren“, sagte der brandenburgische AfD-Vorsitzende, der als Gegenspieler von Parteichefin Frauke Petry gilt.

Der ehemalige Journalist Hampel kandidiert für Platz eins der Landesliste. Seine Gegner werfen ihm einen autoritären Führungsstil vor und machen ihn für das vergleichsweise schlechte Abschneiden der Partei bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen verantwortlich.

Der Kandidatenaufstellung war ein erbitterter parteiinterner Clinch vorausgegangen. Mehrere Kreisverbände hatten versucht, die Listenaufstellung zu verschieben, weil sie vorher bei einem Parteitag eine Debatte über die Situation durchsetzen wollten. Das parteiinterne Bundesschiedsgericht hatte schließlich entschieden, dass die Listenauftstellung trotz eines Formfehlers bei der Einladung stattfinden kann.

Zu Beginn des Treffens in Hannover hielt Hampel eine Rede unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die meisten seiner Gegner waren der Aufstellungsversammlung ferngeblieben. Ein Antrag aus dem Kreisverband Oldenburg-Ammerland, die Veranstaltung abzubrechen, wurde von der Mehrheit der 419 anwesenden Parteimitglieder abgelehnt. Etwa 30 Unzufriedene stimmten dafür.

„Hampel will sich doch nur die Pfründe sichern und dann ab nach Berlin. Deshalb sollte man das abbrechen hier“, sagte eine Frau aus dem Kreisverband Harburg. Die Aufstellungsversammlung soll am Sonntag fortgesetzt werden.

Demonstration am Nachmittag

Am Sonnabendvormittag begann der AfD-Parteitag ohne Störungen. Eine für 11 Uhr geplante Protest-Aktion, zu der die Satire-Partei Die Partei aufgerufen hatte, war am Freitagnachmittag kurzfristig wieder abgesagt worden. Am Nachmittag könnte es anders aussehen: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für 17 Uhr eine Demonstration vor dem Bürgerhaus in Misburg gegen das AfD-Treffen angemeldet. ran/frs/dpa