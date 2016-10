Hannover. Der niedersächsische AfD-Vorsitzende Paul Hampel hat seine 14-tägige Auszeit in der politischen Arbeit beendet. „Ich mache kämpferisch weiter“, sagte Hampel am Dienstag. Dies habe er auch am Wochenende bei einer Landesvorstandssitzung der AfD deutlich gemacht.

Wenige Tage nach der Kommunalwahl am 11. September hatte Hampel auf einem nicht-öffentlichen Parteitag nach Darstellung seines Partei-Vizes Jörn König angekündigt, er wolle zwei Wochen pausieren. Mehrere Medien hingegen berichteten, der Landeschef habe seine politische Zukunft infrage gestellt. Er selbst wollte das damals nicht kommentieren.

„Ich hatte 61 Termine im Wahlkampf, vor uns liegt ein extrem hartes Jahr - da musste ich einfach wieder Kraft schöpfen“, sagte Hampel nun. Einige parteiinterne Differenzen seien überwunden. „Wir sind eine Partei im Werden, das ist ein längerer Prozess, und ich nehme das hin“, sagte der AfD-Chef.

dpa