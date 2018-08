Hannover

Nach einer Serie von Kohlenmonoxidvergiftungen in Shisha-Bars berät der Landtag in Hannover am Freitag über strengere Regeln für die trendigen Wasserpfeifen-Cafés. Die AfD hat die Landesregierung zu einem Erlass aufgefordert, der den Betreibern von Shisha-Bars Belüftungsanlagen, Kohlenmonoxidmelder und Warnschilder vorschreibt sowie Hygienevorschriften für die Wasserpfeifen enthält. Alle Shisha-Bars müssten wegen der sich häufenden Vergiftungsfälle regelmäßig kontrolliert werden.

Der Gesundheitsschutz von Konsumenten und Mitarbeitern müsse beim Betrieb von Shisha-Bars oberste Priorität haben, begründete der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann den Vorstoß.

Von RND/dpa