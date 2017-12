Alice Weidel: AfD frühestens 2021 regierungsfähig

Hannover. Alice Weidel glaubt, dass ihre Partei "frühestens 2021 regierungsfähig" sein werde. Weidel wies auf einer Pressekonferenz in Hannover auf die Erfolge der AfD in Sachsen hin, wo sie stärkste Kraft geworden ist. Sie ließ offen, ob sie bei dem anstehenden Bundesparteitag in Hannover um einen der beiden Sprecherposten des AfD-Bundesvorstandes kandidieren wird. Es sei Sache der Delegierten, entsprechende Kandidaten zu benennen, sagte Weidel. Noch vor zwei Wochen habe sie zwar deutlich gemacht, keine Ambitionen auf einen exponierten Posten in der Partei zu haben, dies habe jedoch in der Partei erheblichen Wirbel ausgelöst.

Weidel berichtete auf Nachfrage von dem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend, das in einer "freundlichen Atmosphäre" stattgefunden habe. Steinmeier habe das Gespräch mit den Worten eröffnet: "Ich erwarte jetzt von Ihnen, dass Sie sich nicht maßgeblich an der Regierung beteiligen." Dies könne sie bestätigen.

Von Michael B. Berger