Niedersachsen Heimliche Hochzeit in Südkorea - Schröder gab zum 5. Mal das Jawort Er hat es wieder getan. Vertraute des Altkanzlers Gerhard Schröder bestätigten, dass er seine Verlobte Soyeon Kim geheiratet hat – in Südkorea.

Altkanzler Gerhard Schroeder und seine Verlobte Soyeon Kim, Hannover 96 vs. FC Bayern Muenchen, 1.Bundesliga, Fussball, 21.04.2018, Hannover 96 vs. FC Bayern Muenchen, 1.Bundesliga, Fussball, 21.04.2018 Hannover *** Former Chancellor Gerhard Schroeder and his fiancée Soyeon Kim Hannover 96 vs FC Bayern Muenchen 1 Bundesliga Soccer 21 04 2018 Hannover 96 vs FC Bayern Muenchen 1 Bundesliga Soccer 21 04 2018 Hannover Copyright: xLanger/Eibner-Pressefotox EP_HLR Quelle: imago/Eibner