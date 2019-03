Hamelns Landrat Tjark Bartel stellte sich in der Missbrauchsaffäre in Lügde zunächst schützend vor sein Jugendamt. Dafür gab es im Landtag deutliche Kritik. Die Polizei in Atem durchkämmte unterdessen erneut den Campingplatz, wo mindestens 31 Jungen und Mädchen missbraucht wurden.