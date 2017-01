Außenminister Steinmeier zu Gast in Hannover

Hannover. Zum Auftakt seiner Werbetour hatte sich der 61-Jährige am Montagmorgen zunächst mit Wahlleuten der SPD und den anderen Fraktionen im Brandenburger Landtag getroffen. Steinmeier (SPD) ist der Kandidat von Union und SPD für das höchste Staatsamt. Der Nachfolger von Joachim Gauck wird am 12. Februar in der Bundesversammlung gewählt. Bis dahin will Steinmeier auf einer Werbetour die Wahlleute in allen Bundesländern besuchen. In Hannover wurde er vor der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) empfangen.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat seine frühere Wirkungsstätte in Niedersachsens Staatskanzlei besichtigt. Zur Bildergalerie

mbb/dpa