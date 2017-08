Bund soll Hannover im Kampf gegen schlechte Luft helfen

Niedersachsen und fünf weitere Bundesländer fordern die Aufnahme ihrer Kommunen in die beim Dieselgipfel Anfang August beschlossenen Förderprogramme für Städte mit schlechter Luft. Städte in Niedersachsen gehören bisher nicht dazu, obwohl etwa auch in Hannover die Grenzwerte dauerhaft überschritten werden.