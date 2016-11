Hannover/Berlin. Die Travestie-Künstlerin Olivia Jones wird für die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag an der Wahl des nächsten Bundespräsidenten teilnehmen. "Es gab bislang Wahlmänner und Wahlfrauen und jetzt gibt es eben auch mal was dazwischen", teilte die aus Springe stammende Drag Queen mit. "Für mich als Repräsentantin einer bunten Republik ist das eine große Ehre und für alle, die in diesen schwierigen Zeiten für Toleranz und Vielfalt kämpfen, ein kleiner Lichtblick."

#Bundesversammlung: Mit Olivia Jones haben wir nicht nur Wahlmänner &Wahlfrauen, sondern auch mal was dazwischen, wie sie selbst sagt. ;-) https://t.co/nAek1w5xlt — Grüne Fraktion Nds. (@GrueneLtNds) November 25, 2016

Neun Delegierte kann die niedersächsische Grünen-Fraktion in die Bundesversammlung schicken. Weitere Teilnehmer sind unter anderem Umweltminister Stefan Wenzel, die Parteivorsitzende Meta Jannsen-Kucz sowie Fraktionsvorsitzende Anja Piel.

Die Bundesversammlung wählt am 12. Februar 2017 einen neuen Bundespräsidenten. Sie setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern des Bundestags und den Delegierten der Länderparlamente zusammen.

Die Bundesversammlung hat 1260 Mitglieder – 630 Bundestagsabgeordnete und die gleiche Anzahl von Abgesandten aus den Ländern, die von den Landtagen bestimmt werden. Es hat bei den Fraktionen Tradition, dass unter den Abgesandten auch viele Prominente sind. Die SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern schickt zum Beispiel Schlagersänger Roland Kaiser zur Wahl des neuen Bundespräsidenten.

Aussichtsreicher Kandidat für die Gauck-Nachfolge ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die Linke will den Armutsforscher Christoph Butterwegge vorschlagen.

ewo/dpa