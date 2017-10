CDU und FDP sprechen über Optionen der Zusammenarbeit

Hannover. Vertreter der CDU und der FDP in Niedersachsen sind zu Beratungen über die Situation nach der Landtagswahl zusammengekommen. Das Gespräch sei sinnvoll, auch wenn beiden Parteien eine gemeinsame Mehrheit für eine Regierungsbildung fehle, sagte der CDU-Landeschef Bernd Althusmann vor dem Treffen am Freitag in Hannover. „Zwischen allen demokratischen Parteien sollte es möglich sein, nach einer solchen Wahl, die keine klare Mehrheit für Niedersachsen gebracht hat und wo eine Regierungsbildung extrem schwierig ist, miteinander zu sprechen.“

Ursprünglich wollte die CDU auch die Grünen zu einem ähnlichen Gespräch einladen, diese hatten das aber abgelehnt. Der Grünen-Landesvorstand hatte sich dagegen ausgesprochen, mit CDU und FDP über eine Jamaika-Koalition zu verhandeln. „Wir wollen erörtern, wie sich die Regierungsbildung gestalten kann. Es wird sich ja noch zeigen, welche Mehrheiten sich wann, wo und wie bilden können“, sagte der FDP-Landeschef Stefan Birkner.

Von dpa