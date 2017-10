Das müssen Sie zur Landtagswahl wissen

Warum muss gewählt werden?

Mit dem Übertritt der Abgeordneten Elke Twesten von den Grünen zur CDU verlor die rot-grüne Landesregierung ihre Ein-Stimmen-Mehrheit. Die Parteien einigten sich auf eine vorgezogene Neuwahlen. Der reguläre Urnengang wäre im Januar 2018 gewesen.

Mit dem Austritt von Elke Twesten bei den Grünen verliert die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen die Mehrheit. Ministerpräsident Stephan Weil sprach sich für Neuwahlen aus. Das sind die Bilder des Tages. Zur Bildergalerie

Wo kann ich wählen?

Die Adresse des Wahllokals steht auf der Wahlbenachrichtigungskarte, die jeder Wahlberechtigte per Post erhalten hat.

Was mitnehmen?

Wahlbenachrichtigungskarte oder Personalausweis muss man dabeihaben. Anhand von beiden können die Wahlhelfer den Eintrag ins Wählerverzeichnis überprüfen, und der ist entscheidend für die Teilnahme. Von den Wahlhelfern gibt es dann den Stimmzettel.

Erst- oder Zweitstimme?

Auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl stehen die zwei Rubriken Erst- und Zweitstimme. In jeder darf der Wähler höchstens ein Kreuz machen – er kann aber auch auf eine der beiden Stimmen verzichten. Entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtages und damit für die Machtverhältnisse ist allein die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man seinen Direktkandidaten für den Landtag.

Diese Direktkandidaten aus Hannover wollen in den Landtag einziehen. Wir stellen die Kandidaten auf den Wahlkreisen vor. Zur Bildergalerie

Wann zählt meine Stimme nicht?

„Der Wille des Wählers muss klar erkennbar sein“, lautet die Prämisse. Ungültig wird ein Stimmzettel, wenn der Wähler mehr Kreuze gemacht hat als erlaubt oder wenn er handschriftliche Anmerkungen hinzufügt. Wer einen Fehler beim Ausfüllen begeht und dies bemerkt, kann zum Wahlhelfer gehen und ihn um einen neuen Stimmzettel bitten. Voraussetzung ist, dass der alte vor den Augen des Wahlvorstandes im Wahllokal zerrissen wird. Wenn der Stimmzettel in der Wahlurne verschwunden ist, gibt es kein Zurück mehr.

Wer darf mit in die Kabine?

Niemand, der die Entscheidung öffentlich machen könnte. Heißt im Prinzip: nur Kleinstkinder. Eine Ausnahme besteht für Gebrechliche oder Behinderte. Für sie darf eine Hilfsperson den Stimmzettel ausfüllen – unter der Prämisse, dass der Wählerwille des Wahlberechtigten respektiert wird. Blinde und schwer Sehbehinderte können am Sonntag erstmals spezielle Stimmzettel erhalten, die das Anlegen einer Schablone ermöglichen. Politische Diskussionen, Selbstgespräche, Kommentare oder Ähnliches sind verboten, weil sie als Beeinflussung anderer gewertet werden könnten. Auch Selfies in der Wahlkabine sind verboten.

Wann gibt es Ergebnisse?

Die Wahllokale schließen um Punkt 18 Uhr, unmittelbar anschließend beginnt die Auszählung (die übrigens öffentlich ist – wer Spaß daran hat, kann im Wahllokal zuschauen, darf aber nicht stören). Die Stadt rechnet mit ersten Ergebnissen für die Landtagswahl aus den hannoverschen Wahlkreisen gegen 18.30 Uhr. Prognosen gibt es direkt nach Schließung der Wahllokale, erste Hochrechnungen wenige Minuten später.

Wo stehen Wahlergebnisse?

Hier auf HAZ.de informieren wie Sie bis in den späten Abend im Liveticker über alles Wissenswerte rund um die Wahl - und zeigen Ihnen die Ergebnisse der Wahlen in Hannover, den Stadtteilen und allen Kommunen der Region in anschaulichen Grafiken.

Wahlpartys

Die großen Parteien treffen sich am Sonntag zu Wahlpartys. Die AfD ist nicht in Hannover, sondern im ehemaligen Restaurant La Tarantella im Barsinghäuser Ortsteil Kirchdorf.

Briefwahl liegt im Trend

Diese Szenerie war häufiger zu sehen in den vergangenen Tagen im Neuen Rathaus: Vor der Briefwahlstelle bildete sich eine Schlange. Die Stadt hat ein Rekordergebnis bei der Briefwahl verbucht. In Hannover hatten bis Dienstag mehr als 51.000 der 373.000 Wahlberechtigten Briefunterlagen beantragt. Wer Briefwahlunterlagen angefordert, aber den Stimmzettel noch nicht abgegeben hat, kann dies bis Sonntag, 18 Uhr, im Wahlamt im Neuen Rathaus am Trammplatz nachholen. Geöffnet ist an beiden Wochenendtagen von 8 bis 18 Uhr.

Was soll ich wählen?

Sie wissen noch nicht, was sie wählen sollen? Wir haben den Parteien Fragen vorgelegt, die Politiker haben geantwortet – vielleicht hilft Ihnen der Vergleich der Antworten, eine Entscheidung zu treffen.

Von Bildung über innere Sicherheit bis zur Landwirtschaft: Das wollen die Parteien nach der Landtagswahl umsetzen. Zur Bildergalerie

sbü