Hannover

Für eine höhere Bezahlung der niedersächsischen Lehrer und bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen im Land demonstriert an diesem Donnerstag die Bildungsgewerkschaft GEW. Anlass ist, dass der Landtag über den Haushaltsplan 2019 debattiert. Nach Angaben der Gewerkschaft ziehen rund 1900 Personen zurzeit vom Schützenplatz zum Landtag, auch aus Richtung Hauptbahnhof machten sich einige Hundert auf den Weg. Die Polizei spricht von rund 2500 Teilnehmern bei der Abschlusskundgebung auf dem Platz der Göttinger Sieben.

Dafür demonstrieren die Lehrer

Niedersachsen müsse Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen besser bezahlen, fordert die GEW. Denn noch verdienen diese schlechter als Studienräte. „Wir fordern die Landesregierung auf, so schnell wie möglich einen Stufenplan zur Umstellung der Besoldung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern auf A13 vorzulegen. Andernfalls droht, dass die Lehrkräfte in andere Bundesländer abwandern“, sagte die Landesvorsitzende Laura Pooth.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte den Stufenplan zur besseren Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrern angekündigt. „Den Stufenplan sehen wir nicht“, kritisierte GEW-Sprecher Christian Hoffmann.

Die Unzufriedenheit in den Kollegien sei wegen des Lehrer- und Fachkräftemangels sehr groß, sagte Pooth. „Und wir haben im Moment den Eindruck, dass die Regierung das zwar alles sieht, aber nicht die entscheidenden Stellschrauben dreht.“ Neben einer besseren Bezahlung sei auch die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung nötig. Denn dies könnte dazu beitragen, den hohen Krankenstand und den hohen Anteil an Frühpensionierungen zu mindern.

Gudrun Asche (64) aus Oldenburg geht es vor allem um die „längst überfällige Altersermäßigung“. Lehrer ab 60 müssen eine Stunde weniger unterrichten, eigentlich sollte es auch für Lehrer ab 55 eine weitere Stunde Ermäßigung geben, doch bislang ist davon bei der Großen Koalition keine Rede mehr. „Das ist so ein anstrengender Job“, sagt eine 55-jährige Pädagogin aus Oldenburg, „ich weiß gar nicht, wie ich das noch zwölf Jahre bis zur Rente mit 67 durchhalten soll.“ Eine Gymnasiallehrerin beklagt, dass man an den Schulen jetzt Sprechprüfungen in den Fremdsprachen durchführen müsse, aber es keine entsprechenden Lehrmaterialien gebe. „Jede Schule muss ihr eigenes Konzept erarbeiten.“

Unter den Protestlern ist auch Burkhard Kappe, Leiter der Hauptschule in Lehrte. „Es geht uns darum klarzumachen, dass die Unterschiede in Arbeitszeiten und -bedingungen ein Relikt aus Kaiser Wilhelms Zeiten sind“, sagt der 59-Jährige. Diese Ungleichzeiten seien „durch nichts zu rechtfertigen“. Petra Garbe-Küther kritisiert, dass Grundschullehrer deutlich mehr Unterrichtsstunden absolvieren müssen als beispielsweise Kollegen an Gymnasien: „Die Zahl muss reduziert werden, die Belastungen für uns werden immer größer.“ Seit 35 Jahren ist sie bereits Grundschullehrerin in Bad Münder. Wigbert Vogeley aus Hann. Münden berichtet, dass an seiner Gesamtschule alle Lehrer zwar die gleichen Arbeitsbelastungen haben, aber dennoch unterschiedlich bezahlt werden – je nachdem, ob sie Haupt-, Real- oder Gymnasiallehrer sind. „Das kann nicht sein“, so der 48-Jährige. Gerade angesichts des Fachkräftemangels müsse die Politik alles tun, um den Beruf attraktiv zu halten.

„Gute Bildung fängt bei den Arbeitsbedingungen für Lehrer an“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Niedersachsen, Mehrdad Payandeh. „Die Zeit des Sprechens ist vorbei, jetzt muss gehandelt werden.“

GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth spricht vom „kaputtgesparten System Schule“, das nur von den Beschäftigten aufrechterhalten werde. Unterricht falle aus, in den Gebäuden falle der Putz von der Decke, die niedersächsischen Lehrer leisteten 2,5 Millionen unbezahlte Überstunden jährlich.

Kultusminister Tonne wirbt um Geduld

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat im Vorfeld der Lehrerdemonstration Verständnis für die Forderungen der Bildungsverbände geäußert. Die Pädagogen zu entlasten und die Besoldung zu erhöhen, seien auch erklärte Ziele der Landesregierung, sagte der Minister vor Journalisten im Landtag in Hannover. Sie seien auch im Koalitionsvertrag von SPD und CDU festgehalten worden. Dadurch dass die Schülerschaft deutlich heterogener geworden sei, seien auch die Anforderungen für die Pädagogen deutlich gestiegen. Die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen sei nachzuvollziehen, aber es genüge nicht, einfach die Unterrichtsverpflichtung für Lehrer zu senken.

Von Saskia Döhner und Peer Hellerling