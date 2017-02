Die AfD will nächstes Wochenende erneut tagen

Die niedersächsische AfD wird die Kür ihrer Bundestagskandidaten an diesem Wochenende voraussichtlich nicht abschließen können. "Wir brauchen noch einen weiteren Termin, dafür ist bereits das kommende Wochenende anvisiert", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Jörn König am Sonntag in Hannover.