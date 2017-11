Diese Konzepte für  Patientenversorgung werden gefördert

Hannover. Suizidprävention für Kinder und Jugendliche im Landkreis Peine, interkulturelle Pflegelotsen im Raum Osnabrück oder Kurse für Studenten zur Landarztgewinnung in der Region JadeWeser: Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat insgesamt acht innovative Projekte ausgewählt, die mit bis zu 100.000 Euro angeschoben werden. Die neue Ministerin Carola Reimann will die mittlerweile 35 Gesundheitsregionen im Land weiter stärken. „Das ist etwas, was Niedersachsen auszeichnet und längst nicht alle Bundesländer haben“, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Hannover.

Seit 2014 seien Projekte im Umfang von 1,6 Millionen Euro in den Gesundheitsregionen unterstützt worden. Neben dem Land beteiligen sich die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen sowie seit neuestem auch die Ärztekammer Niedersachsen an der Förderung. Bei den Gesundheitsregionen geht es darum, auf kommunaler Ebene Lösungen für spezifische Probleme zu finden. Dabei werden unterschiedlichste Akteure wie Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser, Pflegepersonal, aber auch Schulen und Vereine an einen Tisch gebracht.

Patienbus holt Kranke zu Hause ab

In der Gesundheitsregion Leer ist bereits erfolgreich ein Patientenbus unterwegs, der Kranke zu Hause abholt und in die Praxen bringt. Jetzt wird in dem ostfriesischen Landkreis ein neues Projekt gefördert, das die augenärztliche Versorgung auf der Insel Borkum verbessern soll. Ziel ist ein telemedizinisches Netzwerk zwischen Patienten, der Inselklinik sowie Haus- beziehungsweise Fachärzten auf der Insel und auf dem Festland. Die digitale Vernetzung werde in den kommenden zwei, drei Jahren die große Herausforderung für die Gesundheitsregionen sein, sagte der Vorstandsvorsitzende der AOK Niedersachsen, Jürgen Peter.

Unterstützt werden in dieser Förderrunde auch mehrere Projekte zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 15 bis 21 Prozent der Kinder seien psychisch auffällig, sagte Ministerin Reimann: „Ohne frühzeitige Unterstützung wird ein guter Start ins Erwachsenenleben nicht gelingen.“ Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, hob hervor, dass sich die regionalen Netzwerke zu einem bestimmten Problem oft auch auf andere Themen beziehungsweise Regionen ausweiten.

Medizinische Fachangestellte entlasten Hausärzte

So startete bereits 2010 in Niedersachsen ein Modellprojekt zur Entlastung von Hausärzten in dünn besiedelten Gebieten. Dabei übernehmen Medizinische Fachangestellte routinemäßige Hausbesuche, bei denen etwa Blut abgenommen wird. Dieses Modell hat sich bundesweit etabliert und gehört den Experten zufolge inzwischen zur Regelversorgung.

Von dpa