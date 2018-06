Hannover

Der Dieselskandal erfasst auch den Fuhrpark der rot-schwarzen Regierung im VW-Land Niedersachsen. Neun von zwölf niedersächsischen Staatssekretären haben in ihren Audi-A6-Dienstwagen sogenannte Schummelsoftware eingebaut, die ein illegales Austricksen von Emissionstests ermöglicht. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine mündliche Anfrage der Grünen im Landtag in Hannover hervor. „Anders als in der Antwort der Landesregierung ausgeführt, handelt es sich jedoch nicht um eine Unregelmäßigkeit, sondern um Betrug des Herstellers“, rügte der Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel (Grüne).

Rückruf der Fahrzeuge erst nach Software-Update

„Diese Beschönigung des Dieselbetrugs muss beendet werden; die Fahrzeuge können ohne Umbau nicht weiter betrieben werden“, meinte er in einer Mitteilung. Die Landesregierung hatte erklärt: „Nach Mitteilung von Audi soll ein Rückruf erfolgen, sobald eine Freigabe des Software-Updates durch die zuständigen Behörden vorliegt.“ Audi soll in den USA und Europa von 2009 an rund 220 000 Dieselautos mit Schummelsoftware verkauft haben. Wegen der Abgastricks hatte Audi bereits 2,25 Milliarden Euro zurückstellen müssen.

Keine Alternative zum Dienstwagen

Eine eher trockene Antwort gab es auf die Frage der Grünen, ob die Landesregierung den Staatssekretären nun ausreichend Dienstfahrräder oder Bahntickets zur Verfügung stelle. „Die Mobilität der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre wird weiterhin gewährleistet sein“, erklärte die Landesregierung.

Von RND/dpa