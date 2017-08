Twesten nimmt an erster CDU-Fraktionssitzung teil

Die von den Grünen zur CDU gewechselte niedersächsische Landtagsabgeordnete Elke Twesten hat am Dienstag erstmals an einer Sitzung der Unionsfraktion teilgenommen. „Ich habe die letzten Tage in entspannter Atmosphäre verbracht. Es war die richtige Entscheidung“, sagte Twesten zu Beginn der Sitzung.

Elke Twesten - Stationen ihrer Karriere. Zur Bildergalerie

Die Politikerin war am Montagabend vom CDU-Kreisverband Rotenburg/Wümme in die Partei aufgenommen worden. Als Landtagsabgeordnete wurde sie damit automatisch Mitglied der CDU-Fraktion. Twestens Wechsel hatte eine Regierungskrise in Niedersachsen ausgelöst, da Rot-Grün damit die Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verlor. Am 15. Oktober soll ein neuer Landtag gewählt werden.

Der Generalsekretär der niedersächsischen SPD, Detlef Tanke, forderte die CDU auf, die Gerüchte über mögliche Lockangebote an Twesten aufzuklären. Es gebe widersprüchliche Angaben darüber, seit wann Twesten Kontakt zur CDU gehabt habe. „Wir wollen, dass der Ablauf, wer, wann, wie und wo mit ihr gesprochen hat, lückenlos aufgeklärt wird, sagte Tanke.

