Niedersachsen Ermittlung gegen Terrororganisation - Generalbundesanwalt lässt erste IS-Heimkehrerin festnehmen Die 27-Jährige wurde im Irak von der Terrormiliz für ihre Dienste bezahlt. Erstmals reichten die Beweise aus, um eine Rückkehrerin per Haftbefehl festzusetzen.

Die Ruine der Al-Nuri Moschee in der Altstadt in Mossul (Irak). Im Juli 2017 hat die irakische Regierung einen Sieg über die Terrorgruppe «Islamischer Staat» in Mossul errungen. Quelle: dpa