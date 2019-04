Im SPD-Bezirk Braunschweig droht ein Machtkampf, nachdem Hubertus Heil seinen Abschied als Vorsitzender angekündigt hat. Neben Heils Wunschnachfolger gibt es noch einen weiteren Kandidaten, der seinen Hut in den Ring in den geworfen hat. Hat der Minister an den falschen Strippen gezogen?