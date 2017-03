Der 39-Jährige aus Ganderkesee bei Bremen wird am Sonntag aller Voraussicht nach zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Es gehe darum, dass all diejenigen, die für Freiheit und Selbstbestimmung eintreten, wieder eine Stimme im Deutschen Bundestag haben, heißt es in seinem Antrag. Die FDP ist seit 2013 nicht mehr in dem Parlament in Berlin vertreten.

Zudem wurde am Samstag Christiane Ratjen-Damerau zur neuen Stellvertreterin des niedersächsischen Landesvorsitzenden Stefan Birkner gewählt. Die 62-Jährige aus Oldenburg habe 77 Prozent der Stimmen erhalten, sagte die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Silvia Franke. Ratjen-Damerau war in der Vergangenheit Bundestagsabgeordnete sowie Generalsekretärin der niedersächsischen FDP. Bereits im Herbst war Angelika Brunkhorst aus dem Landesvorstand ausgeschieden. Auf der Tagesordnung am Samstag standen auch landespolitische Themen wie die Rückkehr des Wolfes in Niedersachsen und die Vollverschleierung.

lni