Hannover. „Wir würden das begrüßen - wenn die gleichen Kriterien gelten würden wie beim Führerschein mit 17“, sagte der 1. Vorsitzende des Niedersächsischen Fahrlehrerverbandes, Dieter Quentin, der HAZ.

Aus Sicht der Fahrlehrer hat der Führerschein mit 17 einen besonders positiven Effekt auf junge Leute, die gemeinhin als Risikogruppe gelten: „Begleitetes Fahren ist die günstigste und effektivste Verkehrssicherheitsmaßnahme“, sagt Quentin. Als Niedersachsen 2004 als erstes Bundesland den Führerschein mit 17 als Modellversuch eingeführt hat, gab es zunächst großen Widerstand. Inzwischen sind Experten überzeugt: Wer früh in Begleitung eines Erwachsenen übt, fährt besser, sobald er mit 18 Jahren allein unterwegs ist.

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) teilt die positive Einschätzung: Die Auswertung des niedersächsischen Modellversuchs habe ergeben, „dass Teilnehmer am Projekt signifikant seltener in Unfälle verwickelt werden und auch weniger Verkehrsverstöße begehen“, heißt es aus dem Ministerium. Aus Sicht der Fahrlehrer hat das derzeitige Programm ab 17 Jahren jedoch einen Haken: Viele junge Leute schöpften das volle Jahr nicht aus, so Quentin. „Viele machen das nur ein halbes oder gar nur ein Vierteljahr.“ Der Grund: Zeitmangel. Oft stehen die Vorbereitung auf das Abitur oder andere Verpflichtungen im Fokus. Der Führerschein mit 16 würde mehr Spielraum geben. Jedoch müsste dafür EU-Recht geändert werden - der Weg wäre weit.

Die offizielle Verkehrsunfallstatistik in Niedersachsen stützt die positive Einschätzung des Fahrens mit 17 - zumindest indirekt. Seit 2010, als mit knapp 65 000 Führerscheinprüflingen erstmals eine große Zahl an dem Modell teilnahm, sind die Verkehrsunfälle mit jungen Fahrern stetig zurückgegangen - von 45 780 auf 41 588 (2015). Die Zahl der dabei getöteten jungen Leute ging von 98 (2010) zunächst hoch auf 121, seitdem aber zurück auf 63 (2015). Erst seit 2013 ist in der Statistik festgehalten, ob das Opfer selbst hinterm Steuer saß. Doch auch hier ging die Zahl von 59 auf 52 zurück. Mehr als 70 000 Fahranfänger in Niedersachsen nutzen das begleitete Fahren - das sind laut Ministerium etwa die Hälfte aller Führerscheinprüflinge.