Niedersachsen Streit in der GroKo in Hannover - Althusmann geht lockerer ans Thema Fracking Die Große Koalition in Hannover streitet sich um das Thema Fracking. Wirtschaftsminister Althusmann (CDU) will Probebohrungen nicht von vornherein ausschließen, Umweltminister Lies (SPD) ist strikt dagegen

ARCHIV - Ein Transparent mit Totenkopf und der Aufschrift «Kein Fracking!» steht am 06.03.2015 an der Ortsgrenze von Dudensen bei Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen). (Zu dpa "Mehr Erdgas fördern - aber wie?" vom 14.07.2017) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Quelle: picture alliance / Holger Hollem