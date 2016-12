Frank-Walter Steinmeier kommt nach Hannover

Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, besucht am 9. Januar den Landtag in Hannover. Das geht aus Medienberichten hervor. Steinmeier, derzeit noch Außenminister, will in den kommenden Wochen diverse Termine mit Wahlleuten aus den Landtagen absolvieren, um sich vorzustellen.