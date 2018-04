Niedersachsen Voraussetzung für geplante Beitragsfreiheit - SPD und CDU legen neues Kita-Gesetz vor Zum Herbst sollen Kindergärten in Niedersachsen gebührenfrei. Am Mittwoch brachten SPD und CDU einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag ein, obwohl vieles noch nicht geklärt ist

Im Herbst soll der Besuch einer Kindertagesstätte in NIedersachsen kostenlos sein (hier eine Einrichtung in Stuttgart). Am Mittwoch wurde dafür in NIedersachsen ein entsprechendes Gesetz eingebracht. Quelle: dpa