Greift ein Wolf an, gibt es schneller Entschädigung

Hannover. In Fällen, wo es einen begründeten Verdacht auf einen Wolfsriss gebe, sollten die Tierhalter künftig rasch eine Abschlagszahlung erhalten, sagten CDU-Generalsekretär Ulf Thiele und SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer am Sonnabend in Hannover. „Bisher mussten die Halter von Weidetieren oft monatelang warten, bis die DNA-Analyse vorlag“, sagte Thiele. Nun solle ein Teil der Entschädigung unter Vorbehalt gezahlt werden.

Von lni