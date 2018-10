Hannover

Der große Moorbrand im Emsland, der seit Anfang September die Bevölkerung im Nordwesten Niedersachsens in Unruhe versetzt, ist gelöscht. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der HAZ. Danach hätten Tornedoüberflüge am Dienstag gezeigt, dass keine Wärmenester mehr in dem Moorgelände existierten. „Aufklärungsflüge mittels Drohnen der Bundswehr finden weiterhin statt“, erklärte das Bundesverteidigungsministerium. Der Erprobungsbetrieb auf dem Bundeswehrschießgelände bleibe weiterhin eingestellt.

59 Anträge auf Schadensersatz

Das große Feuer war Anfang September ausgebrochen, nachdem die Bundeswehr zwei Raketen auf dem Gelände abgefeuert hatten, die sich in das trockene Moor gebohrt hatten. Erste Versuche, das Feuer einzudämmen, scheiterten, auch weil eine Bundeswehrlöschraupe ausfiel. Wegen des Brandes, der sogar im Weltall zu sehen war, war kurzzeitig im September sogar der Katastrophenfall im Landkreis Emsland ausgelöst worden. Der Bundeswehr legen derzeit 59 Anträge auf Schadensersatz vor.

Von Michael B. Berger